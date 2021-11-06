穿越紅樹林尋覓招潮蟹　保育組織辦米埔導賞　帶領了解生態寶庫

米埔是香港富有生態價值的地方，除了雀鳥以外，這裏亦是很多本地野生動物的居所，有保育組織今（6日）展開一連兩日的「漫遊·米埔」活動，讓大眾了解保護濕地生境的重要性，可在生態導賞員帶領下漫步浮橋，穿越紅樹林，途中尋覓招潮蟹和彈塗魚的蹤影，並於水牛工作間活動中邂逅米埔的動物界「保育員」水牛，亦可以到訪基圍博物館，雀鳥觀測站，或是參與專家講座、印章畫創作坊等。

世界自然基金會香港分會董事委員會主席白丹尼先生表示，米埔及內后海灣濕地為於東亞—澳大拉西亞遷飛區的心臟地帶，被著名的《拉姆薩爾公約》列為『國際重要濕地』，每年冬季為數以萬計的候鳥提供棲身之所，亦是抵御氣候變化引起的災害的天然防禦設施。

而漁農自然護理署署長梁肇輝則指，米埔是一個珍貴的生態寶庫，是很多本地野生動物的居所，例如主要在米埔內后海灣濕地及附近一帶出沒的歐亞水獺，以及世界首次發現的香港曲翅螢，生物多樣性十分豐富。他鼓勵市民放慢腳步，以輕鬆的步伐漫遊米埔這片美麗的濕地，與大自然連結。