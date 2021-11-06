鼠輩橫行慈雲山　當街狂食冰鮮雞　市民恐食口水尾

食環署滅鼠不力，群鼠開餐食雞！本港鼠患問題嚴重，街市檔口出現老鼠更是令人困擾，有慈雲山居民拍到豬肉蔬菜專門店鐵閘外，出現約10隻老鼠爬上擺放食物的籃「開餐」，而且身形巨大，情況駭人聽聞，嚇得網民驚呼「老鼠大隻過貓」。涉事的有營食品專門店則於社交媒體致歉，並稱會燒毀所有雞隻。

從照片可見，在豬肉蔬菜專門店門外，擺放了2座3層高、放滿食物的送貨籃，最頂層放有冰鮮雞，約10隻身形龐大的老鼠圍在冰鮮雞上「開餐」，鼠群數量之多幾近完全覆蓋冰鮮雞隻。一眾網民目睹照片後紛紛驚呼：「大隻過貓呀」、「好恐怖」、「米奇食先」；亦有嘲諷道：「老鼠日日大魚大肉」、「好食好住，莫講話大過隻貓，仲大隻過細狗！」

事件被揭發後，涉事的有營食品專門店於社交媒體專頁向顧客致歉，「對不起，因運輸問題，(該公司)已經作出反映，並將所有雞隻燒毀，深感抱歉。如發現雞隻有問題，可落慈雲山分店退款。」

群鼠開餐並不罕見，去年8月先後揭發於秀茂坪街市、黃大仙大成街街市，有肉檔檔販將多隻豬殼鋪在地上，引起大批老鼠旁若無人開餐，在豬殼堆上大快朵頤。