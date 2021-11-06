立冬日冷鋒來襲　明晚氣溫驟降　部分地區或一日降溫近10°C

明日是二十四節氣的立冬，適逢一股冷鋒來襲，本港氣溫會在晚間驟降。

明日(7日)是二十四節氣的立冬，天文台預告，一道冷鋒會在明晚至後日(下周一)早上橫過華南沿岸，本港氣溫會顯著下降，日夜溫差甚大，夜間的氣溫或由日間最高的攝氏29度驟降，部分地區或低至約攝氏20度，即一日之間降溫近10度，市民宜注意天氣變化。

天文台預測，冷鋒在明日晚上至下周一早上抵達，北風會增強，受其相關的強烈東北季候風影響，本港會顯著轉涼及有幾陣雨，風勢頗大。預料受到乾燥大陸氣流影響，未來幾日均會早晚清涼，日夜溫差較大。

天文台日前曾以電腦模式預測冷鋒襲港的情況，呼籲市民要注意幾點，一是明日初時仍然偏暖，但下半日便會較涼，市民外出時最好預備外套，應付稍後顯著下降的氣溫，同時明日亦有幾陣雨。其次是冷鋒會帶來極清涼天氣，未來幾日市區最低氣溫會降至攝氏16度，新界地區會再低2至3度。而且，今次冷鋒來襲時伴隨強風，在大風天氣下，人的體感溫度會更涼，市民應做好保暖準備。

根據天文台九天天氣預報，後日(8日)本港天氣會顯著轉涼，市區最低氣溫只有攝氏17度，北風呼嘯下，離岸及高地或有7級大風，翌日即下周二(9日)，氣溫進一步降低至攝氏16度，最高氣溫更只有攝氏21度。