先付款無貨到　50苦主疑墮網購陷阱

網上購物雖然方便，但亦要提防受騙。有50名市民分別在2019年7月至上月期間，以電子支付付款後遲遲未獲發貨，懷疑受騙，合共損失約4萬至5萬港元。

受騙市民表示，在Facebook看見詐騙專頁貼文或廣告，推廣如生蠔、烏龍茶、榴槤、打印機等商品。當事主表示有興趣購買，騙徒會私下聯絡，着事主以電子支付方式付款，並承諾以郵寄方面交貨。往往過了承諾寄出日期，事步仍沒有收到貨物，而騙徒亦失去聯絡，甚至在Facebook封鎖事主帳戶。

有受騙市民表示已經報警求助，但稱報案的時遇到困難，包括前線的警員以不同的原因指暫不需要立案；亦有事主指等候警方的聯絡時間過長，一直未能向警方提供手持的證據，更有事主稱在錄取口供後，警員建議他放棄追究案件，僅作備案處理。

有受騙市民指已向Facebook舉報騙徒專頁，但他稱至今看到部分專頁仍然運作，並多次改名，試圖掩飾身份。

政黨消費者權益政策發言人袁海文指，社交平台Facebook應加強處理檢舉騙案的效率，主動審視不同專頁與網購有關的帖文有否行騙的風險，適時列出風險提示，保障用戶權益。