東網揭肉店引群鼠開餐　食環巡察Hea做　市民斥似做騷

因擔心街外食物不衞生，為求食得安心，不少市民都會自己落手煮飯，但若食材「出事」只是白費心機。網絡流傳，指慈雲山慈華里1間出售蔬菜肉類的地舖，晚上把冰鮮雞肉隨意放置於地上，引群鼠圍食狀甚惡心。東網記者今日(6日)隨即到現場視察，發現該街市環境衞生惡劣，問及店舖發言人時對方僅稱「無再賣啦」，言下之意指未有再出售有問題的雞肉。有附近街坊得知表示「嚇死人咩」，更直言「好後悔之前來買過餸」，亦有街坊批評食環署職員平時巡察非常敷衍，嘲諷「隻眼開隻眼閉」。

東網報道一出街，食環署即派員掃場，惟僅告誡涉事肉檔阻街，着令搬走，但未就肉檔衞生問題而作出任何檢控或調查。

吳女士在看畢「群鼠食雞」照片後大拍心口、震驚表示「嚇到唔敢買、唔敢食」，認為到商場街市買餸較安全及衞生，雖未曾在該肉檔購買肉類，但有在附近店舖買蔬菜，坦言「好後悔之前來買過餸」。她又形容該肉檔平常「亂同污糟」，地下滿布污水，衞生情況欠佳。見到坐輪椅人士經過也感到膽戰心驚，批評食環署職員到場檢查亦不見成效，「(店舖)只有巡查時會收斂一下」，一旦職員離開便故態復萌。

同樣居於慈雲山的街坊曹先生稱，附近有出現鼠患問題，雖然該肉檔所售肉類較便宜，但由於感覺該些肉類不衞生，平常較多到商場街市買餸。他又稱該肉檔近幾個月才開始營業，但吆喝聲對附近居民造成極大滋擾，加上衞生情況堪憂，形容見到「群鼠食雞」覺得「好誇張、好驚嚇」，會叫家人不要光顧。

另一街坊吳女士見到照片後亦大感「惡心」，平日一周內也會到該肉檔2至3次，多為購買豬肉，事件發生後憂慮家中子女進食該些不衞生肉類會影響健康，直言「希望(肉檔)可以改善」。