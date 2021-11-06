園方辦黃昏音樂會　與市民大玩攤位遊戲　賀動植物公園150歲生日

適逢香港動植物公園落成150周年，康樂及文化事務署今日(6日)於公園舉行150周年慶典啟動禮暨黃昏音樂會，慶祝公園成立逾一個半世紀，並且展現公園「市中森．自然共生」的新主題。現場除了有音樂會，園方亦安排了導賞活動、綠化及保育專題講座、攤位遊戲等項目。

啟動禮暨黃昏音樂會於下午4時半至6時於公園噴水池平台花園舉行，到場的市民可欣賞到音樂事務署的弦樂小組、中樂敲擊樂合奏、琵琶齊奏及色士風四重奏、青年合唱團獻唱《聲夢傳奇》歌手演唱及沙畫藝術表演。所有入場人士須戴上口罩、量度體溫及掃描「安心出行」，其中12歲以下和65歲或以上人士以及使用「安心出行」有困難的殘疾人士可豁免使用「安心出行」，但須填寫表格登記個人資料。

民政事務局局長徐英偉在慶典致辭時指，150周年是一個重要里程碑，當局將展開多項改善工程，包括興建新的「哺乳類動物屋舍」以及「鳥舍」，亦會與「國際動植物機構」合作進行保育計劃，讓公園繼續成為香港最具特色和受歡迎的公園之一。