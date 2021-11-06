東網報道鹹田灣違規開發　漁署僅罰錢難遏歪風　剷泥車今再進場

東網早於8月踢爆有人涉嫌在西貢鹹田灣，位於西貢東郊野公園的範圍內大興土木，擬興建私人房屋，雖然漁農自然護理署當時回覆指，會對違規人士採取執法行動，但破壞行動仍然持續，今日(6日)再有讀者報料，指早上發現事發海灘上再有剷泥車及工人施工，情況未見受控。報料讀者稱，自己曾向在場巡邏的漁護署人員舉報，據聞執法人員亦有向工人開罰單，但坦言相關執法「完全無意思」，「嗰幾千蚊對財團嚟講都唔係錢嚟嘅」，促該署採更強硬的法律行動。東網正就事件向漁護署查詢，暫未有回覆。

讀者王先生表示，自己不時會經過西貢鹹田灣附近，繼東網8月揭發該處疑被人開發後，近來情況有所緩和。但至今早約10時半，他再經過相關海灘時，竟再發現該處有至少2架剷泥車、一架躉船、一個浮橋，及約6至7個工人在場，違規人士疑又再有行動。

他在上午約11時，在附近區域偶遇數個漁護署的人員，立即上前舉報，據村民所述其後該處人員有到場執法，向涉事者發出告票。當其在下午約1時再回到沙灘，已不再看到相關物品。

他嘆謂，涉事違規人士一早在附近的村內堆了大量沙包，又經常在該處出入，明顯有意欲進行開發，破壞該區的生態及環境，惟漁護署每次僅僅是發出罰單，對該批人而言「不痛不癢」，認為該署應採更進取的法律行動，如申禁制令等，讓破壞環境者付出法律責任，不然會讓人覺得「香港的郊野環境，只要你有錢就可以任意破壞」。