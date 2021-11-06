海關搗破連環空運毒品案拘3男女　毒品總值820萬元

香港海關搗破連環空運毒品案，海關人員於上月11日及本月1日在機場檢查兩個空運郵包及一批空運貨物，檢獲共約1公斤懷疑氯胺酮及10.5公斤懷疑冰毒，估計市值共約820萬港元，再於昨日（5日）拘捕3名年齡介乎34至43歲的男女。目前兩宗案件在調查中。

上月11日，海關人員檢查一件從巴基斯坦抵港並報稱載有衣物的空運郵包，發現約1公斤懷疑氯胺酮收藏在兩包食鹽內。而本月1日，海關人員從兩件自泰國抵港報稱載有玩具的空運郵包，再發現約4公斤懷疑冰毒收藏在兩輛玩具車內。調查發現，兩宗案件的收貨人及地址相同，懷疑兩案有關連，海關人員昨日在荃灣拘捕一名43歲女子及一名37歲男子。案中檢獲懷疑氯胺酮和冰毒估計市值約360萬港元。

另外，海關於本月1日檢查一件從南非抵港報稱載有油墨滾筒的空運貨物，發現約6.5公斤懷疑冰毒收藏在滾筒內。調查後，昨日在尖沙咀拘捕一名34歲男子，並在其身上檢獲約1克懷疑大麻花，合共估計市值約460萬港元。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。