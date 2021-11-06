中部水域人工島研究未公開　密冚生態空氣影響　團體斥難以想像

環境諮詢委員會將於下周一(8日)討論政府提交有關「中部水域人工島研究」的文件。有團體今日(6日)向環諮會發公開信，指出規劃署對香港2030+研究中的「香港2030+可持續發展評估」及「香港2030+策略環境評估可行性研究」至今未被發布或公開，認為2項研究及評估與中部水域人工島研究具重要意義。

坪洲填海關注組指出，兩份涉及2030+的研究的主事部門雖並非環境局，但認為會議主題的負責部門也非環境局，亦提交文件予委員會討論。關注組認為委員有興趣了解兩項研究的具體內容和結果，「難以想像當局有何理由不予公開(研究內容)」。

關注組又認為「中部水域人工島研究」的文件應更實在地展示其初步概念，並參考污水處理的部分，更清晰交代具體的安排。他們又指出，當局在呈交的文件末段指研究的「公眾參與」是一個持續過程，並會採取「主動」取態。但關注組稱多個民間團體要求當局公開已完成的研究時，常被局方「有理由拒絕」或未有回應，稱是「屹然不動」。他們又指，「中部水域人工島研究」應已完成不少「工作文件」及報告並未向環諮會解釋，例如概括生態影響及空氣質素評估等。