觀塘派對房涉違規營業女負責人被捕　6客無用安心出行收告票

觀塘警區特遣隊人員，今日(6日)晚上7時展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內6間派對房間，發現其中一間位於駿業里10號的派對房間懷疑正在違規營業。經調查後，警員拘捕一名姓陳(57歲)女負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），她現正被扣留調查。

該派對房間內其中3男3女(19至23歲)顧客，未能出示「安心出行」記錄，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，派對房間進行營業，所有顧客及員工必須完成接種第一劑新冠疫苗。另外，處所負責人應確保顧客在進入處所時，用手機應用程式掃瞄安心出行二維碼，亦應使用有效阻隔，以確保在場顧客人數不會超出法例規定。