濕地魚塘港產小龍蝦　年產80萬隻饗老饕

濕地生態價值高，為漁業帶來經濟效益。新一份《施政報告》提出設立三個濕地保育公園，優化管理濕地。有生態科技公司出謀獻策活化魚塘，建議只需利用現有魚塘約20平方呎的塘面，配以大數據科技，混養港版小龍蝦與寶石魚，提升魚塘魚獲種類及價值。公司現時已與魚塘塘主合作，有逾2,000萬平方呎魚塘可用作小龍蝦養殖場，預計今年年產80萬隻，未來2年更可追加隻2000萬隻，並已有多間酒家及食肆預先入貨，活化魚塘的同時能提升魚塘價值。

米埔內后海灣拉姆薩爾濕地共有約2000公頃濕地，發展潛力大，但這些濕地中有不少魚塘卻因塘主年紀較大未有動力改變魚塘生態，並以養殖四大家魚為首，故魚塘魚獲單一、未能取得突破，甚至有不少魚塘已荒廢。有見及此，生態魚蝦蟹科技有限公司籌組團隊研究活化魚塘，引入澳洲螯蝦品種，養殖出港版小龍蝦，並將其命名為「港龍」。

合作夥伴之一的非牟利機構「可持續水產發展研究協會」秘書長莊恩傑指出，小龍蝦的特性是喜愛打鬥，耗損率高。團隊研究嶄新的養殖方法，包括降低養殖密度、同時將公乸分開養殖，配合益生菌及養殖數據庫等科學數據監測，可大大提升小龍蝦的存活率，期間可以專食廚餘的黑水虻作為飼料，達致環保循環。

莊恩傑介紹，若想在原有魚塘上加設小龍蝦養殖場方法很容易，因小龍蝦只需要0.2公升水體已能生存，故可利用魚排概念，只需在原有魚塘的塘面圈約20平方呎，加設圍欄以上述方法飼養小龍蝦，至於水底則可混養寶石魚等，令魚塘立體化，活化魚塘增加魚獲種類。

生態魚蝦蟹科技有限公司創辦人程詩灝表示，目前在元朗白泥有2萬平方呎室內魚塘專養小龍蝦及寶石魚混養，年產80萬隻，小龍蝦一般需4至5個月養殖時間。現時以重量分成幾種價位出售，零售價20元一隻，每年可達1600萬元，利潤頗高。公司同時向科學園借入納米增氧機以實驗形式運用在養殖場內，能將水塘融氧量由38%提升至70%，令存活率由40%提升至70%， 未來希望能將養殖技術推廣至魚塘，協助魚塘活化。