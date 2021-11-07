Dr.東：每7個港人1個抑鬱　醫生：情緒病已成香港都市病

都市人生活壓力沉重，有統計指本港每7人便有1人患情緒病，社會對這類患者有不少負面標籤，如抗壓能力低、凡事鑽牛角尖等才會患病，但精神科專科醫生分析指，真實情況正正相反，情緒病患者患病原因較常見是責任感強、對自己要求高，甚至因有未雨綢繆的性格而憂慮未來致患病。除了上述情況外，亦有患者是因為腦部化學傳遞物質失去平衡所致。由於情緒病在香港十分普遍，甚至逐漸成為都市病，呼籲社會減少標籤，鼓勵患者勿諱疾忌醫。

統計發現，情緒病患者中只有3分1人會主動求醫，造成延誤治療等問題。精神科專科醫生張正平指出，情緒病患者主要有三個特徵：一，個人責任感強，任何事都想自己解決，甚至過度地想幫別人解決問題；二，對自己要求很高，甚至帶點偏執，例如一般人認為100分和95分都屬高分，但完美主義者卻硬性要求自己取得100分，且要求不能出錯，因而造成心理壓力很大；三是性格容易感到緊張，經常思考長遠的計劃，張稱，這類型的患者好聽一點可說是未雨綢繆，相反則思考未來比較多災難事情發生。

張續說，以上種種性格都是好事，但需要談及影響生活的程度。而個人性格與成長經歷息息相關，假設父母要求高，便會塑造子女成為完美主義人士，亦有可能成相反的性格。

目前，情緒病患者常見症狀是抑鬱及焦慮，抑鬱的人士會長期思考已經發生的事，覺得自己做錯事、做得未夠好，或者自己應該可以做得更好。焦慮的人士則會長期思考未發生的事，擔心日後災難、不合理的問題等。兩者的心理壓力所引致的身體情況也有所不同，前者會常感疲倦，難以集中工作，記性差；後者則易感頭痛，難受時會感到喉嚨好似「鎖上」。

除了個人性格外，腦部化學傳遞物質失去平衡也會導致情緒病，包括血清素、去甲腎上腺素及多巴鞍。張正平說，血清素主要控制情緒管理，令到自己不易感到失落；多巴胺則影響專注動力及開心情緒；去甲腎上腺素則掌控身體的能量。醫生會按患者的情況處方相關藥物及進行輔導，開解他們不要常感到自責及內疚。

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