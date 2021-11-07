東方日報A1：恐怖冰鮮雞　擺街任鼠噬

食環署滅鼠不力，群鼠開餐食雞！政府近年雖然一再增加防治蟲鼠開支，惟本港鼠患問題依舊嚴重，街市檔口附近鼠輩猖獗橫行，慈雲山一檔豬肉蔬菜專門店被拍到將載有冰鮮雞的食物籃直接放在店外地上，為數多達10隻的碩鼠隨即大快朵頤，爬到籃上「開餐」，情況駭人，倘市民進食受污染雞肉，後果堪憂。有街坊批評食環署職員平時巡查時非常敷衍，等同「隻眼開隻眼閉」，直至東網昨日查詢事件後，食環署隨即派員到場巡查「做騷」。至於涉事的食品專門店則於社交媒體致歉，並稱會銷毀所有雞隻。

從網民上載的照片可見，豬肉蔬菜專門店在門外擺放了兩座3層高、放滿食物的送貨籃，最頂層放有冰鮮雞，約10隻身形龐大的老鼠圍在冰鮮雞上「開餐」，鼠群數量之多幾近完全覆蓋冰鮮雞隻，有網民更嘲諷指「老鼠大隻定雞大隻」。東網昨午到場視察，發現該店舖一帶環境衞生惡劣，問及店舖發言人時對方僅稱「無再賣啦」；亦有街坊批評食環署職員即使巡查亦不見成效，「（店舖）只有巡查時會收斂一下」，一旦職員離開便故態復萌。

記者現場所見，該肉檔位於街巷中心，旁邊亦有其他蔬果菜檔，整條街巷環境雜亂、污水四濺、地面濕滑、衞生情況堪憂，走在路上更要小心躲避放於路旁的各種蔬菜果籃。而涉事肉檔亦有將其出售的蔬菜籃擺放店外，佔用店舖門外約3米的地方，寫上特價價錢、用作招徠的籃子更被放置於在檔口10米之外的行人路上，隨意霸佔行人路。

東網昨午就事件向食環署查詢，該署人員隨即到街市視察肉檔環境，過程僅約10分鐘，而且只勸喻肉檔把蔬菜籃放回店內，未有檢走任何肉類作檢測，直至職員離場後蔬菜籃仍然「霸路」。

肉檔附近的衞生情況惡劣，在旁的一條小巷已有8個老鼠籠及多種老鼠毒餌，記者詢問更換食餌的滅鼠隊職員，他們表示此範圍的老鼠籠每天均會捕捉到一至兩隻老鼠，鼠患嚴重，老鼠亦「愈來愈聰明」，有時使用新型捕鼠器亦未必有效。事件被揭發後，涉事的食品專門店於社交媒體專頁向顧客致歉，並稱「將所有雞隻燒毀（銷毀）」，如發現雞隻有問題可到慈雲山分店退款。

家庭醫生林永和表示，老鼠本身帶有大量細菌、寄生蟲、病毒，例如大鼠戊型肝炎病毒，它們基本上都能用高溫殺死，市民只要煮到雞肉熟透，就不用過分擔心病從口入，染病的風險不大。不過，市民處理生雞肉時，最好佩戴手套，而非徒手處理，尤其是手部有傷口的人，避免惡菌或病毒通過傷口進入人體，造成感染。他又建議處理生雞肉期間，要避免觸碰眼、耳、口、鼻，完成後也要妥善清潔雙手。他強調，一些即食的食物，例如麵包、飲用水被老鼠噬咬，或被排泄物污染，風險相對較大，市民應分外小心。

食環署回覆指知悉事件後，立即派員巡查有關處所，期間沒有發現老鼠蹤迹，當時其衞生情況尚可，而該店舖亦已銷毀相關食品，現場並未發現存放相關食品及於店內出售，已嚴正警告有關負責人，必須採取有效措施，以免出售食物受到污染或變壞的危險。該署會繼續加強巡查，並適時採取適當行動，包括在有充分證據的情況下提出檢控。

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