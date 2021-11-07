「高齡海嘯」10年後急至　羅致光：港需發展樂齡科技應對

本港長者人口持續增加，年中約有22.4萬名85歲或以上的「高齡」長者，20年後卻急升至55萬名，40年後更升至83.6萬名。勞工及福利局局長羅致光在網誌中提到，高齡海嘯將在10年後急速而至，面對其對醫療系統及安老服務帶來的挑戰，需要推動樂齡科技發展，加強對安老服務提供者的支援，以及提升在社區安老長者的生活質素和自理能力。

羅致光指政府聯同香港社會服務聯會及香港科技園公司，自2017年起每年舉辦「樂齡科技博覽暨高峰會」，又於2018年12月撥出十億元設立「樂齡及康復創科應用基金」（創科應用基金），經過幾年推廣，『樂齡科技』已經不是一個陌生的名詞。他指剛於昨日（6日）圓滿結束的第五屆「樂齡科技博覽暨高峰會」有160多個參展單位展出超過600款樂齡科技產品及方案，超過31,000人次入場參觀，而高峰會又邀得來自本地、澳洲、加拿大、丹麥、德國、以色列、日本、新加坡、英國和美國等世界各地近40位重量級嘉賓出席網上演講及交流。

羅致光稱，創科應用基金自成立至今批出超過3.8億元，資助超過1,300個安老及康復服務單位購置或租用近萬件科技產品，減輕護理人員的負擔。但羅認為很多長者和家人都期望有更多適合家居使用和可負擔的樂齡科技產品供他們選擇。

羅致光感謝社聯及各持份者努力不懈，令兩項他早年來日本東京考察所得的策略，包括「樂齡器材的租用服務」及「長者優質食物服務」都已成功在香港「落地」，前者在上月由賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心啟動，後者已有越來越多供應商投入市場為有需要長者提供中西口味的照護食（軟餐）產品。

羅致光又指參樂見有很多初創和創科公司投入樂齡科技的研發工作。他稱由社會創新及創業發展基金委聘社聯夥拍9間機構營運的一站式樂齡科技平台，促進業界應用樂齡科技於服務之中。羅表示，1間研發輕便外骨骼、在深圳設廠的香港科研公司的負責人告訴他，平台讓公司得以接觸用家，從而可有效測試和改良產品，以免出現閉門造車的情況。羅期望隨着更多初創人才放眼樂齡科技研發，加上香港與大灣區的協同效應，未來能夠締建一個真正有規模和選擇的銀髮市場。

羅又稱，政府需要透過與非政府機構、科研機構、以至整個創科產業鏈的合作，加上利用市場的力量，才能更有效面對未來高齡海嘯的挑戰。