陳肇始稱與衞健委對通關準備達共識　健康碼或需實名登記地址

食物及衞生局長陳肇始指港府官員上周與國家衞健委視像通話，稱雙方在會議中對通關達成共識，並指內地衞生專家日後或會來港視察防疫措施。她又稱未來若使用健康碼通關時，用戶或需實名和地址登記，並指食環署已與食肆代表探討強制B類食肆堂食顧客使用「安心出行」的可行性，以及認為市民需要時間適應多項使用「安心出行」的新安排。

陳肇始今日（7日）出席一個電台節目時表示，政府官員上周二（2日）與國家衞健委進行視像交流會，形容非常有建設性及順利，雙方就將來通關後，香港不會為內地帶來額外風險，達成不少共識，內地的衞生專家日後或會來港視察防疫措施。她又指，如果日後本港與內地通關時要採用健康碼，用戶將會需要實名和地址登記，以確保若有新冠肺炎確診者由香港進入內地時，能盡快追蹤，而不會為內地疫情帶來額外風險。

陳肇始又表示，食環署已與食肆代表探討強制B類食肆堂食顧客使用「安心出行」的可行性，方向是在更多地方要求市民用安心出行。她稱，安心出行有助「精準防疫」，越多地方使用，裨益將會越大。但她對於能否延長食肆的營業時間，只說需要作出平衡，強調一切以風險為本。她解釋指香港以「清零」為目標，必須要繼續嚴守及收緊防疫措施，在每日仍有外地輸入個案時，要盡量令香港「百毒不侵」。

陳肇始在節目後表示，留意到政府廣泛推動使用安心出行時，市民需要一些時間適應，指食環署街市已進行一系列工作，例如張貼更多二維碼，令市民掃碼時不用排隊，亦已增加人手協助市民，並指街市已跟商戶發信告知整體安排，望商戶理解及合作。她又稱食環署各區總監會巡視各街市，觀察如何協助市民適應新安排，使進入街市的過程更暢順。

陳肇始稱，為了加強防控疫情，政府近日提高機場工作人員的檢測頻率，非必要的豁免檢疫安排就「可免則免」，而檢疫酒店亦設有嚴密監控，以防有檢疫人士擅自離開。

另外，香港餐飲聯業協會會長黃家和今日(7日)出席活動，被問及強制B類食肆堂食顧客使用「安心出行」，他指業界某程度同意上述做法，又指過往B類食肆即時使「填紙仔」但不時出現虛報資料的情況，認為會對前線員工造成極大壓力。他又稱，員工亦難以查證顧客電話。

惟目前有逾萬間B類食肆，黃指出，當中有半數顧客選擇「填紙仔」，直言短期內餐廳生意會受影響，但長遠會較便利。他建議政府擴展安心出行同時，放寬對食肆的防疫措施，如放寬B類食肆營業時間至12點及6人一枱，C類食肆則放寬至8人一枱。