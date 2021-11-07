受惠經濟逐步改善帶動稅收　陳茂波：料今年度財赤遠低於年初估算

財政司司長陳茂波今日（7日）發表網誌，表示香港屬細小的外向型經濟體，政府收入極大程度隨經濟周期及市場氣氛所牽動而變化。今年受惠於出口暢旺和疫情逐步受控，本港經濟逐步改善，電子消費券為餐飲、零售和服務業市道帶來提振作用，為政府收入奠下改善的空間。他又指部分市區優質地段地皮高價售出、市場對樓市前景的情緒偏向正面，發展商因而更積極補地價以發展用地，令相關收入達歷史新高，截至10月底逾400億元。再加上上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期。陳預計，今年度的財政赤字將遠低於年初時的估算。

但陳茂波指，政府的經常收入中，例如薪俸稅及利得稅，一直受經濟周期所主導，而非經常項目如土地收入，同時更受市場情緒及氣氛所左右，並稱從過去20年政府收入的紀錄可見，單一年度的土地收入狀況，受到可供出售的市區貴重用地按年差異左右，難以作為預測翌年數字的有效指標。但經常開支方面，過去五年醫療衞生開支卻累計升了53%、社福升62%、教育升25%。他指同期經常收入增幅，遠遠追不上經常開支的升幅，而過去兩年的經常收支帳受經濟下行及疫情打擊，更出現大幅入不敷支的情況。

陳茂波坦言，今年源自土地的非經常收入可觀，彌補了部分開支急增的問題。但他以個人理財作類比，指如果在樓市、股市賺到錢，獲利後當然可以用作其他投資和消費，但總不能因一次獲利而預期未來會持續同樣獲利。他指港府若按預期非經常收入上升，而承諾大增經常性開支，這種「透支未來」的想法將潛藏難以評估的風險。他又指，政府早前承諾的一些牽涉大額經常開支的措施，例如60至64歲人士的2元乘車優惠、放寬領取長者生活津貼條件及為低收入人士代供強積金等，其財政影響在未來的財政年度才會反映出來。

陳茂波稱，港府已採取了力度甚大的逆周期措施以緩減經濟下行對市民及企業帶來的壓力，包括多年來坊間俗稱「派糖」的「一次過措施」，例如退稅、退差餉等，應對疫情和經濟下行。但指香港稅基狹窄，意味受惠於退稅的人數佔總人口的比率相對有限，而即使部分租樓的小市民未能受惠於退差餉。他說推行每項1次過措施，既需考慮行政上的可執行性和效率，也要考慮「覆蓋寬廣度」和「是否公平」等問題。