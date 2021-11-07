終院釐清共同犯罪原則　律政司：遙距監控不在暴動現場可被視為參與

前年反修例事件中，首宗需要審訊的上環「赴湯杜火」暴動案件，終審法院早前裁定「共同犯罪計劃」原則不適用於不在暴動或非法集結現場的人，惟註明公共秩序可以依據「從犯罪行」和「不完整罪行」全面執行，律政司司長鄭若驊今(7日)在網誌中解釋，推動或促進非法集結或暴動的人，如遙距監控和指揮的主腦、為暴動提供資金或物資等的人，縱然非身處現場，仍可以串謀者或煽惑者的身份，被判以與主犯一樣的刑罰。

鄭若驊於網誌中，就終審法院11月4日頒下涉及非法集結罪及暴動罪的判決，希望釐清法律觀點。她稱，推動或促進非法集結或暴動的被告人，縱然並非身處現場，如遙距監控和指揮的主腦、為非法集結或暴動提供資金或物資的人、透過社交媒體散播信息鼓勵或宣傳非法集結或暴動者、為參與者提供後援如收集磚頭或負責把風的人，均可因「參與」而被視為主犯，或成為主要控罪的串謀者或煽惑者而負上刑責，被判以與主犯一樣的刑罰。

雖然她重申，基本形式的「共同犯罪計劃」不適用於非法集結罪或暴動罪，但其後舉例指，若有一班人同意參與暴動，意圖在街道設置雜物堵塞交通，亦得悉當中有人會攜帶汽油彈。如他們繼續進行計劃，而有人使用汽油彈造成嚴重傷害，則可適用延伸「共同犯罪」原則，暴徒將面對更嚴重的罪名。

另外，她又就「參與」非法集結或暴動的意思作說明，除了便利、協助或鼓勵他人出受禁行為外，身處案發現場，但亦可憑說話、標記或行動，或是透過佩戴暴徒的徽章或標誌，亦可視為提供鼓勵，變相「參與」。

終審法院早前開庭，審理2016年及2019年2宗暴動案件的最終上訴，就參與者是否需有共同目的及有關夥同犯罪的法律原則方面，終院裁定法律上並無規定要求參與人士之間必須共享某些額外的共同目的。終院亦裁定並非身處非法集結或暴動現場的人，不可視為該等罪行的主犯，而且即使被告人在現場，基本形式的「共同犯罪計劃」原則不適用於非法集結及暴動罪。

另外，終院認為控方要證明一眾參與者有「共同目的」，是不切實際且不可行。不過終院認為構成非法集結至關重要的元素是「參與」，故此不在非法集結或暴動現場的被告，不可被視為主犯，但強調，推動、鼓勵或促進非法集結或暴動的煽動協助教唆等行為，不論是否在現場，亦可以按「從犯罪行」及「不完整罪行」的原則，被判以與主犯一樣的刑罰。