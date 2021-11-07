旅發局斥1700萬首辦跨年演唱會　免費送3000門票

受制於社交距離措施，本港今年將繼續取消除夕煙花匯演，但香港旅遊發展局宣布，將斥資1,700萬港元首辦「香港跨年倒數演唱會」，選址西九文化區藝術公園，邀請當紅年輕偶像作戶外演出，並會以抽獎形式免費向市民送出3000張門票，年滿18歲且打齊兩針者可於本月15日至24日網上登記抽獎。是次跨年倒數演唱會，將會是本港事隔三年以來首次舉辦的實體盛事。

今年首辦的「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時舉行，活動獲西九文化區管理局支持，並邀請到一眾年輕人氣歌手及組合，包括MIRROR、江海迦（AGA），許廷鏗，李幸倪（Gin Lee）等，聯同香港管弦樂團到場作大型戶外戶外表演。演唱會全長2個半小時，將設電視及網上直播至全球各地。

因應政府防疫規定，登記人必須年滿18歲及均需要在12月13日或之前在香港完成兩劑新冠疫苗接種，同行者則需年滿12歲及至少接種一劑新冠疫苗，18歲以上則需打齊兩針，演唱會將採用實名制，登記人與同行者不得重複參加抽獎。12月3日會公布抽獎結果，得獎者可於12月13日前領取門票，所有門票一概不得轉讓。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，受連串社會事件及疫情影響，本港已長達3年無舉辦實體盛事，是次首辦的跨年倒數演唱會三年以來首次舉辦的大型實體活動。旅發局將會嚴格遵守政府防疫規例，包括觀眾入場時亦需要使用「安心出行」，座位亦會保持一定社交距離。演唱會外圍地帶也會與警方配合控制人流，務求活動順利進行。

另外，以往在會議展覽中心外牆的倒數時鐘今年將移至全新開幕的M+博物館外牆大螢幕，中上環一帶將會是最佳觀賞倒數地點，建議市民可往上環海濱一帶欣賞倒數。