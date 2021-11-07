閒置政府用地養蚊曬太陽　過去3年機構申請短期租約只30多宗獲批

本港寸金尺土，但仍有很多偏遠的農地、天橋底用地被閒置。非政府機構或社會企業雖然可向政府申請租用這些「可供短期使用」的政府用地，惟發展局局長黃偉綸今日(7日)的網誌透露，在過去3年接獲近120多宗申請，只有30多宗獲批，獲批率僅25%。政府當局解釋，因要考慮短期用途、申請人的營辦能力等。

地政總署高級產業測量師劉志堅在網誌中指，政府在過往3年，約有120多幅土地曾接獲團體申請，當中30多宗獲批，以推展社區服務、社區園圃、導盲犬訓練、過渡性房屋等。在未來，香港話劇團獲批租用佐敦覺士道七號的前賈梅士學校，並計劃把這幢二級歷史建築活化，改建為推廣戲劇藝術的教育中心，希望今年年底開始施工，預計最快明年年底投入服務。香港話劇團同時透過政府的「支援非政府機構善用空置政府用地」資助計劃，獲政府支援基本的復修工程。

劉志堅解釋，地政總署在考慮是否批出非政府機構的申請時，會進行地區諮詢，又考慮建議的短期用途能否惠及社群、得到相關決策局的支持等，同時亦考慮申請人的營辦能力，地政總署去年已增訂指引，訂明一般須於接獲短期租約有效申請當日起計，不超過12個月內完成處理程序。劉志堅又指，這些短期租約用地在使用上涉及基建交通限制、缺乏車輛通道等，不同的技術限制。

為善用土地資源，地政總署會透過短期租約，把一些正進行長遠規劃研究、或距離落實發展用途還有一段時間，即暫時未有長遠發展計劃的土地，如偏遠的農地、天橋底，透過「短期租用」方式租予非政府機構或社會企業，作短期社區、團體或非牟利用途。地政總署自2017年起，把「可供申請短期租約用地」上載至其「地理資訊地圖」網頁。根據網頁，政府現時有707項可申請作綠化或政府/機構/社區用途的空置政府用地。截至2019年底，本港共有1,606幅未批租政府土地，面積近400萬平方米，相當於548個足球場大小。