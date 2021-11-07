警首次倉庫內檢改裝大飛　搜獲57組舷外機歷來最多

警方及各執法部門近期頻頻出動，屢破走私大案，嚇得不法分子聞風喪膽，紛紛將改裝快艇等「生財工具」轉藏在偏遠地方的室內建築，以圖暫避風頭。其中屯門警區憑藉跨隊伍合作、先進科技支援等主動出擊，成功在龍鼓灘一偏遠倉庫扣獲10艘改裝快艇及57組舷外機，總值逾2,500萬港元。今次為警方首次在室內倉庫檢獲改裝大飛，檢獲的舷外機數量亦為歷來最多。

屯門警區助理指揮官(刑事)莊成逸指，月前不法分子將「大飛」匿藏在偏遠鄉郊的空地，並利用貨櫃等大型物件遮擋視線，惟連番被警方破獲，為增加調查難度，警方相信走私集團再次轉移陣地，利用區內隱蔽地方的建築物藏放大飛。

屯門警區刑事部、青山分區以及新界北總區衝鋒隊人員遂於上周四(4日)聯合展開反走私、反偷渡行動，掃蕩區內34公里海岸線的隱蔽處，主動發掘偷渡集團匿藏偷渡客及交通工具的地點，並於當日約11時45分發現一個位於龍鼓灘路的貨倉，經查問附近業者後確定近期曾有可疑人物出入該貨倉。

警員於是破門進入該個約10萬平方呎的貨倉，在內發現10艘快艇，當中7艘已各自安裝4至6組舷外機，總數已安裝32組。此外，現場亦有25組未安裝的舷外機，警方經初步檢驗後，相信每組舷外機約有300匹馬力，當中最大的一艘長15米、闊8米、深2.5米快艇已安裝6組舷外機，相信可達時速60海里。

警方在貨倉內搜查兩個由貨櫃改裝而成的廚房及起居室，在內檢獲一張約30歲的內地男子證件及一批快艇設計圖，相信該名男子偷渡來港負責管理快艇倉庫，並安排製造、改裝及維修快艇等工作，並建造體積較大、馬力更強的快艇作走私及偷渡用途，警方行動成功阻截該批「大飛」出海，維護區內海上安全。

莊續指，警方將扣查該批快艇及零件，交由相關部門專業人士作檢驗分析，以進一步調查快艇來源地，強調警方將繼續加強行動及執法力度，打擊海上不法活動。