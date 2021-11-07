簽證門檻降　新設「香港」組別　港人跳過「計分」永居澳洲

澳洲因為「避風港政策」，終於在10月末公佈了「2021年移民規例修訂(香港)法例」，宣布將從2022年3月5日開始，將在技術移民獨立簽證(189簽證)及偏遠地區技術永久居留簽證(191簽證)上，新增香港組別(Hong Kong Stream)，持畢業生或臨時工作簽證的香港人，只須在澳洲逗留3至4年，並符合通用條件，即可申請澳洲永久居留(Australian Permanent Resident)，可完全跳過傳統「計分」難關。

是次新增「香港組別」，是被外間形容為澳洲送給香港人的「大禮」。首先，它不像去年澳洲只延長居留簽證年期，今次是真正降下了港人申請澳洲永居(PR)的門檻，在2款永居簽證(189及191簽證)上直接給港人開出「VIP通道」，逗留年期要求縮減至3至4年、沒要求工作經驗、沒年紀限制，若英語能力不足，亦只需額外繳費便能過關，申請更不限特區護照，持BNO也OK，比舊制方便太多了。

港人永居簽證收費方面，澳洲將增設的「香港組別」新簽證，18歲或以上申請人基本簽證費用為A$6,170(約HK$35,786)，18歲以下申請人費用為A$5,145(約HK$29,841)。如18歲以上申請人未擁有「基本應用水平的英語能力」資格，便需加付A$4,885(約HK$28,333)便行。

持有以下3類澳洲居留簽證的香港人，可申請技術移民獨立簽證(189簽證)及偏遠地區技術永久居留簽證(191簽證)，包括在澳洲生活4年後，便可申請技術移民獨立簽證(189簽證)；又或持以上簽證在澳洲偏遠地區(悉尼、墨爾本、布里斯班以外之澳洲地區)居住、工作或進修3年後，便可申請偏遠地區技術移民永久居留簽證(191簽證)。特別補充是，申請臨時技術工作簽證者(457或482簽證)，其職業必須在其職業列表清單上，並有相關工作經驗2年以上，並要透過合資格澳洲顧主申請。

至於是否必須通過保安審查。雖然新的「香港組別」簽證申請，獲豁免「計分」這難關，但申請的香港人也必須要符合相關通用條件(Common Criteria)，當中包括健康檢查，及能通過澳洲的保安及品格審查，以確保申請者沒對澳洲構成國家安全風險，故澳洲或會拒絕個別敏感背景人士的申請。

是次澳洲移民新政策，最大受惠者，必定是無BNO的香港年輕人，事關只要持特區護照赴澳洲，讀畢大學便可申請臨時畢業生簽證(485簽證)，在當地工作3至4年，便幾乎能直取澳洲永居，全程不用靠BNO父母，甚至比BNO 5+1更快移民成功。但注意是，只讀短期課程者並不能申請臨時畢業生簽證(485簽證)，而且成功申請簽證者亦只能帶妻兒移澳，並不能帶父母，加上臨時技術工作簽證(457或482簽證)申請限制也多，故此香港中年人要移民澳洲，絕不及年輕人容易。