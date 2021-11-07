研究指7成港青法治信心減　4成半人質疑「政府可影響法庭判決」

有研究發現，青年普遍認為法治是本港重要的核心價值，認為能夠保障基本人權及維持社會秩序。但經歷近年連串社會事件後，7成受訪青年對法治的信心減弱。亦有受訪者認為市民失去法治信心及認為政府與社會缺乏互信，形成維繫法治的最大挑戰。調查又發現青年認為當局推廣法治教育表現低於合格水平。團體建議教育應增加演繹法律精神和歷史背景，並改善解說。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，今日(7日)公布有關「強化教育以維護法治」研究報告。調查於本年9月14至18日期間，以實地形式訪問529名青年，了解他們對法治的理解和取態。研究發現，受訪青年視法治為本港核心價值的重要性平均有7.87分，高於調查所設定5分的一般水平(0為最低，10為最高)。有38.8%的青年認為法律最重要的功能是保障基本人權，22.9%的人認為是維持社會秩序，亦有18.1%人認為實踐公義最重要等。

研究指本港經歷連串社會事件後，70.1%受訪青年對本港法治的信心減弱，亦有79.4%、59.0%、48.6%分別表示對警察、律政部門以及法官的信心減弱。當被問及本港維繫法治的最大挑戰時，42%的受訪者認為市民失去法治信心，或29.5%人認為政府與社會缺乏互信。有45%受訪青年在目前狀況下認為「政府可以影響法庭的判決」，12.8%則持相反意見。而對於「司法獨立是不存在」、「法律能夠維護社會公義」，以及「法庭的審訊是公平」3項說法，同意者與不同意者所佔的比例十分相近。而表示「一半半」者所佔的比率亦非常明顯，分別佔47.6%、51.6%及逾62.4%。

研究結果顯示，近半數受訪青年對提升法律知識感到興趣，當中認為自己尋找資料或到法庭旁聽最有幫助。其餘半數人不感興趣的主因是認為對個人沒有幫助或需要、在目前社會環境下有關方面沒有用處，或認為法律深奧難明等。亦有51.2%受訪青年表示他們的法治觀念最受朋輩影響，反之認為特區政府推廣法治教育的表現略為不足，平均分只得4.2分，低於5分的合格線。

結果亦顯示，假如受訪青年認為有一條法例不合理，71.3%表示會遵守，主要原因為不守法便會被檢控或守法是市民的責任。而另外27.2%則表示不會遵守，主因是認為不應該遵守不合理的法例。

青年創研庫「管治」組別成員葉梓聽建議港府的法治推廣工作不單於宣傳法例的內容，也應增進公眾對法律背後意義的了解和尊重，以及設立的歷史背景，長遠有利維護社會尊重法律的文化根基。