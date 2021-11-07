新冠疫苗接種率未達7成　聶德權：或加密公務員自費檢測至1周1次

港府繼續大力「谷針」，公務員事務局長聶德權今(7日)表示，現時新冠疫苗首劑接種率是68.9%，距離要達到群體免疫的7成目標「似近還遠」，目前20至59歲工作組群的首劑接種率已超過7成，他指政府或要求加密未打針的公務員的自費檢測頻率，由2周1次提高至1周1次，希望私人企業亦會跟從。

對於政府上周五起開放預約接種第3劑新冠疫苗，首2日有3.5萬人預約，聶德權指當局會在周四(11日)開始接種計劃後，觀察市民反應及接種中心的處理能力再作調整。聶德權指，根據專家意見，鼓勵接種科興疫苗者，在接種疫苗後相隔6個月後打第3針，政府會優先讓60以上人士、醫護人員、長期病患者等群組接種，再擴展至其他群組。

至於接種復必泰疫苗者，專家意見則認為上述高風險群組才需接種第3針，政府會密切審測數據作出安排，其他已接種兩劑復必泰者何時會再需接種第3針，他指政府會適時公布。政府亦會考慮讓接種第三劑疫苗的公務員如早前一樣有疫苗假期，以示鼓勵。

至於會否要求市民要打齊3針才可以進入表列處所，聶德權表示，未必會採取嚴厲措施，但望市民自覺，避免疫情再度爆發，他自己會以身作則接種第3針，但他未有透露自己會打那一款。

政府明年初將會把社區疫苗接種中心的數減至單位數，聶德權指，21間中心每日可接種2.6萬劑疫苗，但目前每日接種劑量不過1萬劑，反映需求不高，他又強調，市民現時有較多途徑可以打針，相信足以應付需求。