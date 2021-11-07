設委員會制訂海外醫生名單　陳肇始料本月舉行第1次會議

立法會於日前通過修例《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》，增設「特別註冊」免試引入海外培訓醫生。食衞局局長陳肇始今日(7日)於網誌提及特別註冊的安排，如成立負責制訂認可醫學資格名單的特別註冊委員會，期望委員會於明年內公布認可醫學資格名單。她另說明「特別註冊」的後續工作，如加強海外宣傳、以有限度註冊形式聘任的醫生安排等，望紓緩公營醫療系統醫生人手不足的問題。

陳肇始形容「特別註冊」為「另闢新途徑」，特別註冊醫生如果符合條件，如取得專科醫生資格後，在任何公營醫療機構以特別註冊形式全職工作最少5年、獲僱主機構認為擔任特別註冊醫生的5年(或以上)期間的服務令人滿意及稱職等條件，便可在香港申請正式註冊。

陳表示將盡快成立訂出認可醫學資格名單的特別註冊委員會，並預計在本月內舉行第1次會議，該委員會將由10人組成，當中6人屬醫學界人士，餘下4人由特首委任。政府亦傾向加入業外委員，欲以用家角度作出平衡。名單將直接交由醫生註冊主任，即衞生署署長，在憲報刊登法律公告所公布。港府期望委員會在2022年內公布認可醫學資格名單。名單公布後，將會每隔3年由特別註冊委員會再作檢討。

陳另在網誌提及「特別註冊」的後續工作，如已在香港公營醫療機構，即醫管局、衞生署、港學和中大，以有限度註冊形式工作滿5年的非本地培訓醫生，第一批合資格的有限度註冊醫生可望於明年銜接至特別註冊的途徑；又指將與醫療機構商討，定時就特別註冊醫生的表現作評核，並適時給予意見，完善現有評核制度，維持香港公營醫療服務的健康和可持續發展，以應對本港人口增長和老化帶來對醫療服務的需求。