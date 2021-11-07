本地水產節推廣有機漁農產品　市民為食得健康使費無上限

「本地有機水產節2021」今日(7日)於赤柱廣場舉行，並以「本地有機」為主題，讓公眾認識本地可持續有機漁業發展，不少菜檔、魚檔紛紛在廣場擺檔，推廣有機水產。有特地到場的市民指，有機水產於街市並不常見，得悉今日舉辦有機水產節，特地從九龍區搭車至赤柱購買水產，並謂言購物沒上限。

赤柱廣場有多檔有機市集，吸引大量市民，當中以銀髮族為主。其中由鑽石山特地乘車至赤柱購買有機水產的曾女士指，有機食品較健康，居住地區鄰近的街市並沒有有機食品出售，故特地前來購物，並收穫3款魚類及2款蔬菜。她指花費不設上限，「啱心水就買」，並已花費500港元。

伍女與妹妹結伴前來購買有機水產。她們指，首次購買有機水產，因平時較少接觸，並指「有機菜好靚」，目前已花費數百港元購買有機寶石魚及蔬菜。她們希望政府能夠出力，讓有機水產在更多市場出售，增加市民接觸機會。

菜檔負責人丁女士指，每年都響應參加有機水產節日，認為自疫情開始，市民越趨關心健康，購買有機蔬菜的市民增加，如今天「預計的菜更唔夠賣」，會提早收檔。

西園農莊負責人方女士指，今日有不少人前來市集購物，目前僅剩餘寶石魚出售。她指，今日客源主要來自銀髮族，認為銀髮族較多時間了解有機產品。談及有機產品價格，她指，有客人提及有機魚類漁街市黃花魚價格相若，相信市民能夠負擔有機食品。

香港有機資源中心總監黃煥忠指，全港目前共有16個有機漁場，本地有機魚產量每年只有2萬多條，供應量遠遠不足夠。他指由於有機魚需採用有機認證魚糧，而目前魚糧成本太高，及魚塘偏少，導致有機魚供應偏低，他指目前北部有不少魚塘，部分地主都想改劃魚塘至其他土地用途牟利，但隨著北部都會區完成規劃發展，相信約5年後，能夠魚塘數量有望穩定，令更多人投入漁市場，預計5年後有機魚產量可達每年10萬條。