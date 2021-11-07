傑青張源津籲年輕人勿只顧利益　多反思如何回饋社會

「十大傑青」結果日前出爐，主辦傑青選舉的國際青年商會香港總會今日(7日)邀請今屆獲選的6名傑青參與社會服務日，包括劍擊運動員江旻憓、相達生物科技創辦人招彥燾、泌尿外科專科醫生張源津、香港大學李嘉誠醫學院臨牀腫瘤科學系臨牀副教授林嘉安、金記冰室創辦人徐汶緯及簡松年律師行顧問律師簡汝謙。6位傑青不但分享對服務社會的看法，最後更與弱智人士一同做陶藝。

傑青之一的江旻憓表示，她認識一名智障的跳遠運動員，曾參與奧運並獲得銀牌。可惜是因為大會對參與運動員的智力有質疑，因此未來未必能參與比賽。江續指，該名運動員退役後只能做清潔工，其實他擅長製作手工藝，且很聰明，只是不善於表達自己，認為社會不應忽略殘障人士的潛能。江又提醒各人要注意健康，多做運動，早睡早起，有健康的身體才有力氣服務他人。

另一名傑青張源津分享時表示，希望年輕人反思，例如在工作上有些成就，下一個目標追求的是否「加人工、升職？」、「這些目標達到後，又有多大的滿足感？」他認為年輕人不應只着眼自己的利益，在工作以外，可以多想想如何利用自己的能力回饋社會。