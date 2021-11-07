大尾篤徑驚現黑蜂巢　螫傷可致命　專家：山友遇險可踎低護頭

有讀者今日(7日)向東網反映，在大尾篤徑郊遊期間，近着長牌墩的行山徑中，近標距柱C2625，發現1個黑蜂巢跌落在山徑旁。從讀者提供的圖片及片段所見，蜂巢顏色呈棕黃色，與泥土相近。讀者指路過時差點碰到，又稱看到蜂巢內有數隻黑蜂出沒，擔心黑蜂若螫人會致死，而其他行山人士踩中會引致危險，並且已尋求漁護署協助。 東網正向漁護署查詢詳情。

有攀山專家提醒，全年行山均會發現蜂蹤，因野蜂經常「搬竇」，故行山人士即使在以往沒有發現蜂巢的熟悉路徑，亦須小心，以免不慎誤觸新建起的蜂巢。行山人士遇上野蜂時，應保持鎮定，避免奔跑閃避，以免失足受傷及吸引野蜂注意，可蹲下用衣服、帽等物品包裹頭部，其次保護手腳，然後慢慢移離現場。行山時亦應穿上長褲、長衫，一方面可避免被蜂螫傷，亦可避免曬傷。

翻查資料，黑蜂一般毒性較強，原來蜂群春天開始便會尋找適當位置築巢，如草叢、泥洞及樹上，而每年年底就停止採蜜，在冬天後大部分就會死。有蟲類專家提醒，蜂群一般不會主動攻擊人類，多是受到滋擾才出擊，市民若發現蜂巢，應避免走近或觸碰，而不幸受襲，亦千萬不要亂跑亂撥，保持5、6米距離原地趴下，以衣服裹頭，待群蜂離去再求醫。