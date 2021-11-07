政Whats噏：石禮謙任議員21年　退下火線不參選立會

現年76歲嘅經民聯石禮謙連任5屆地產及建造界議員，對於有指佢決定退下火線，佢今(7日)回應東網查詢時，承認唔會參加今屆立法會選舉喇！不過，佢就有兩大徒弟，即自由黨青年團主席、富商趙世曾兒仔趙式浩同立法會主席梁君彥兒子、全國青聯副主席梁宏正，究竟邊個先係接班人呢？

立法會選舉原定喺上年底舉行，當時石禮謙亦有報名參選。對於依家放棄連任，佢話一早已做好呢個決定，認為自己已擔任21年議員，係時候交畀後生一輩接棒。政圈一直有傳趙式浩有意出戰該界別，梁宏正則有意循其他界別進入議會，石禮謙就話兩人多年嚟都跟佢學習，強調有能力、有心為社會服務嘅人，最終又勝出選舉就可以做喇。梁接受東網查詢，被問到有何意向時，佢就話「多謝關心，我現時無回應」。

石禮謙自2000年起任地產及建造界議員，其中最令人深刻嘅事，莫過於喺2019年立法會負責審議修訂《逃犯條例》嘅法案委員會「鬧雙胞」，當時按立法會內務委員會指示，由最資深議員石禮謙主持會議，但佢步入會議室主席台過程遭民主派議員阻撓，最終未能順利主持會議。