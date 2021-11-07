逾90%大坑西新邨居民不接受重建安置方案　促城規會暫緩審批

討論多年的石硤尾大坑西新邨重建，將由香港平民屋宇有限公司與市區重建局合作，而平民屋宇亦於上月初時釋出了「大坑西新邨重建項目資料概覽」。有關注團體今日(7日)發表住戶對平民屋宇提出的重建及遷置安排的意見調查，並表示絕大部分受訪住戶均不接受平民屋宇所提出的遷置安排，當中有逾90%住戶表明不接受平民屋宇所提出的安置方案。團體要求城市規劃委員會應暫緩審批有關重建項目，促請政府應借出區內公屋，以協助解決居民的遷置問題，之後再重啟重建計劃。

石硤尾大坑西新邨居民權益關注組及全邨8座樓的互助委員會於上月中至上月尾，成功對大坑西新邨644戶進行問卷調查，佔全邨1,260戶約51%。調查結果顯示，對於管理大坑西新邨的平民屋宇所提出的住戶安置方案，即「先搬出、後回遷」安排，有92.86%受訪住戶表示不接受；另有89.29%受訪者認為，平民屋宇在未有與居民就遷置問題達成共識前，城規會理應暫緩審批重建申請。

大坑西新邨居民權益關注組主席歐陽潔珍批評，平民屋宇一直未有與居民聯繫，又稱平民屋宇所聘請的社工隊只是單方面向居民解說重建計劃，卻沒有收集居民的意見。歐陽潔珍表示，期望政府可以借出區內公屋，好讓受影響居民居住，待重建過後居民則可按意願遷回大坑西新邨。