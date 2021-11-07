青衣廢車變2700萬元可卡因儲存庫　14歲黑青遇截就擒

青少年入世未深，易受販毒集團唆擺利誘，充當為虎作倀的扯線傀儡。警方早前搜集情報，掌握有人利用青衣露天停車場一輛棄置私家車存放毒品，遂部署長時間監視，至昨日(6日)目睹一名14歲青年逕自登車，即時趨前截查及將他拘捕，並在該車起出市值約2,700萬港元的懷疑可卡因磚。據悉，被捕青年是有黑幫背景的中三學生，他被控以「販毒」罪，案件於明日(8日)提堂。

九龍城警區一直致力打擊黑社會及販毒罪行，尤其關注不法分子利用學生及青少年犯罪的情況。警區特別職務隊根據線報，經長時間觀察及精密部署，鎖定一輛停泊於青衣青鴻路露天停車場的棄置私家車，懷疑該車被用作臨時毒品儲存庫。探員慎防打草驚蛇，保持耐心埋伏監視，至昨午約3時發現一名身孭背囊的青年走入停車場，繼而登上目標車輛，立即上前將他截停。

警方在該名青年身上搜獲小量現金、手機及涉事車輛的車匙，惟其背囊空無一物，探員緊接搜查車輛，終在近車尾位置發現共重逾23公斤、市值約2,700萬港元的懷疑可卡因磚，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名就讀中三、有黑社會背景的14歲青年，他全程表現合作，不曾反抗。

九龍城警區行動主任黃兆彰總督察表示，由於案情嚴重，涉及大量毒品及有未成年人士參與，警方對此高度關注，即時交由九龍城警區重案組接手調查，正全力緝拿所有與案有關的違法人士，不排除之後採取進一步拘捕行動。被捕青年目前正接受扣查，警方會落案起訴他「販毒」罪，案件明日於西九龍裁判法院提堂。

警方持續展開「犁庭掃穴」反罪惡行動，本案亦屬行動其中一部分，相信已成功阻止相關毒品流入市面，堵截黑幫部分收入來源。而警方亦密切掌握各類型犯罪手法及其趨勢，留意到不法分子往往利用停泊於偏遠停車場、外觀殘舊以至遭棄置的車輛作臨時儲存倉庫，方便掩飾販毒活動，同時亦利用金錢利誘青少年，操控他們參與犯案。根據警方數據，今年上半年牽涉毒品罪行被捕的10至20歲人士達224人，較去年同期的135人上升66%，情況惹人關注。

他補充，販毒屬非常嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人士一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。另外，任何人倘為未成年人獲取、以至向未成年人供應或販運危險藥物，警方有權引用《危險藥物條例》第56A條，向法庭申請加重刑罰。毒品危害社會及個人健康，警方呼籲市民切勿接觸，如發現可疑車輛或活動，應盡快向警方舉報。