天瑞站小販霸路擾民　擺檔賣菜引鼠蟲橫行　食環袖手置若罔聞

本港鼠禍橫行、衞生差劣問題，食環署難辭其咎！繼早前東網報道，慈雲山一間豬肉蔬菜專門店被拍到將載有冰鮮雞的食物籃直接置於店外地上，引10多隻老鼠群起食雞後，東網今日(7日)再揭發位於天水圍天瑞輕鐵站外，大批小販公然霸佔行人路約10米地方，「擺地攤」販售蔬菜水果，衞生情況惡劣，甚至引來鼠蟲覓食。有街坊痛斥食環署不作為，近1年多前開始多次向食環署投訴小販擺賣事件，惟問題無絲毫改善，食環署人員到場亦不過拍照了事，形容「食環署做騷咋」，又指自小販攤檔出現後，不時見老鼠曱甴橫行，衞生情況堪憂。

東網記者今日到天水圍天瑞輕鐵站視察情況，只見數十小販檔由輕鐵站外一直延伸約10米，霸佔行人路地方，鑑於該處為輕鐵站人流較多，路人行經時亦不時要左閃右避，惟恐踩踏小販攤檔。而該處擺攤的食物，亦不過是墊於帆布或黑色膠袋之上，便隨意置於路邊擺賣，衞生成疑，而擺賣人士亦未有適當佩戴口罩。

街坊孫先生向東網記者表示，該位置的小販攤檔不顧衞生問題、霸佔行人路隨街擺買，更有試過出售冰鮮雞、大閘蟹等食材。而該區原本鮮少見到老鼠或蟑螂出沒，但自從攤檔出現後，不時目擊牠們的「搵食」身影。雖然曾就有關情況多番向食環署投訴，但職員態度懶理，只派員到場拍照便離開，未有執法之下變相放生小販繼續擺買，令該邨衞生一直未有改善，痛斥食環署「隻眼開隻眼閉」。孫先生又稱曾多番追問食環署職員未有執法的原因，但對方僅指「不能經常到場，否則會被街坊責罵。」，對此感到極度不解。

另一街坊江先生則指，該位置自前年開始長期遭小販佔據，擺檔小販行為差劣，若有行人不慎撞到其攤檔，檔主就會破口大罵，甚至會除下口罩叫賣，或互相聊天。而該些攤檔每天早上也可見到他們，亦有不少市民光顧，但攤檔距離10米之外就是輕鐵站和行車路，擺放的食物毫無遮掩，揚起灰塵恐令食物受到污染。