血癌病童受父感染　苦練爵士鼓2個月　音樂會表演技驚四座

現年9歲的朗朗於3年前不幸患上血癌，仍憑着自己的毅力完成學習打鼓，望藉此鼓勵其他病童早日康復、渡過難關。慈善團體「愛拼人生」、AP116與麥當勞叔叔之家於今日(7日)在旺角麥花臣球場舉辦「愛演，拉闊音樂會」，為病童及青少年提供樂器和表演訓練，一嘗上台表演音樂的機會，旨在促進傷健共融。

不幸患上血癌，及後接受骨髓移植後入住麥當勞叔叔之家的朗朗，知道父親年輕時喜歡打鼓，憑着毅力為是次表演學習打鼓2個月，望透過鼓聲表達父母在他患病期間對自己的愛護和照顧，同時鼓勵其他病童早日康復，渡過難關。

「愛拼人生」創辦人、曾任管理顧問的陳思朗致詞時表示，自小反叛但想幫助別人，曾透過課程改變了自己的人生，同時不斷追尋夢想、持續貢獻社會。「愛拼人生」主席張綺媚希望透過音樂會為弱勢社群創造快樂體驗、展示才華，讓他們可以「夢想成真」，並對有夢想的青少年表示支持。

商務及經濟發展局副局長陳百里則感謝主辦單位，利用音樂這世界共同語言推動社會共融、鼓勵病童挑戰自我、發揮自強不息的精神，認為參加者的傾力演出及努力一定能感動市民，令各人重新認識、認同、欣賞病童各方面能力。