政Whats噏：葵青區會補選副主席　建制翻盤　料陳志榮當選

最近多個區議會召開會議補選正副主席，繼早前元朗及屯門等區議會選出新主席後，最新葵青區議會都將喺周二（9日）召開大會補選副主席，喺最新形勢下，該區建制人數佔多，加上區議會主席梁錦威仍在還押當中，換言之，副主席一職將毫無懸念，落入建制手中啦！

早喺9月召開嘅葵青區議會大會，原定補選副主席，接替早前辭職嘅張文龍，但當時區議會主席梁錦威被還押，加上有傳身處海外缺席會議嘅區議員郭子健，泛民同建制人數5比5打成平手，如果兩陣營都有人出選， 極有可能打成平手，最後要抽籤，建制都有輸嘅風險，所以當時建制就諗計，喺一致缺席下導致流會，令副主席空缺維持至今。

經過區議會宣誓後，該區政治形勢逆轉，現時梁錦威仍在還押，泛民同建制人數變成3比5，喺建制佔多數情況下，梗係拿拿聲開會補選啦！有指該區當然議員陳志榮有意做副主席一職，並已獲區議員徐曉杰提名，區議員盧婉婷、梁嘉銘和議。以為泛民方面會派人出嚟硬撼，但選舉正副主席需要1人提名、2人和議，而泛民只係得番3人，完全「唔夠腳，開唔成枱」派唔到人出選，所以預料陳志榮應喺無競爭下當選。

本來以為建制會忍耐下，等到主席梁錦威遲下有可能被正式判刑或宣誓後被取消議員資格，再一併選正副主席，完全奪回話事權，但該區多名區議員如盧婉婷，都話因為未知幾時先處理到梁嘅事，加上大會已太耐無運作，把持人又唔喺度，希望快啲選咗副主席，開咗會先。佢又透露過去一段時間，啲委員會已經冇議題提交上大會，直言有啲無奈，希望議會能夠盡快回復正常咁話。

另外，區議員梁嘉銘就話開返大會後，希望可以就「安心出行」嘅使用進行討論，佢提到唔少老人家相當頭痕，實在要着手商討下如何改善有關情況。佢又建議參考內地做法，調返轉由現場工作人員掃描長者嘅安心出行二維碼，避免出現技術問題。