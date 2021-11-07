施工隊剷泥車闖西貢鹹田灣　漁護署「死撐」無發現違規工程

東網8月曾踢爆有人涉嫌在西貢鹹田灣，位於西貢東郊野公園的範圍內大興土木，擬興建私人房屋；昨日(6日)再收讀者報料，指事發海灘上再現剷泥車及工人施工，但現場漁農自然護理署人員僅向工人開罰單了事。事隔一日後，漁護署於今日(7日)始回覆東網，承認昨日的確於鹹田灣進行執法行動，但「死撐」雖然現場有工程車輛出入，但未有在郊野公園範圍內發現任何違規工程或發展。

漁護署指，昨日接獲有關查詢地點的報告後，隨即派員前往現場調查，發現有人涉嫌在郊野公園範圍違規使用車輛運載建築材料，遂向有關人士採取執法行動，有關個案仍在調查中。

該署又指，近月經常派員巡查鹹田灣一帶範圍，未有在郊野公園範圍內發現任何違規工程或發展，但曾多次發現違規使用車輛的情況，已根據《規例》向涉案人士採取執法行動。該署現正審視有關個案的資料，若有足夠證據，會向有關人士提出檢控。

西貢鹹田灣部分沙灘範圍位於西貢東郊野公園。根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人士未經許可，不得將任何車輛帶進郊野公園或特別地區，違者即屬違法，一經定罪，最高可處罰款2,000港元及監禁3個月。