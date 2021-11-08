引入3D玻璃體視網膜手術　眼科醫生獲頒醫管局傑出員工獎

醫者仁心！出身律師家庭，從小對科學及解剖深感興趣的香港眼科醫院顧問醫生杜曉華(Dr Shaheeda MOHAMED)一反傳統，並沒有踏上父母的舊路，反而選擇修讀醫科服務人群，過去更曾發現視力模糊的患者患上白血病，最終成功及時救助患者，同時引入「3D玻璃體視網膜手術」，並榮獲醫院管理局2021年度傑出員工獎。

她稱眼科在十年間發展迅速，需時刻緊貼新技術發展。熱愛行醫的她更會利用自己年假時到歐美等醫院參考經驗，並與團隊於約兩年前一同引入「3D玻璃體視網膜手術」，醫生只需戴上特製3D眼鏡，便可透過大螢幕觀察病人眼底狀況，令黃斑部位影像更立體，不但提升手術成功率，同時有助培訓醫生。

她續指，眼科不止治理眼睛的問題，同時需掌握手術技巧，故需不斷吸收新知識。她分享，曾有一名男病人因視力持續模糊前來求醫，並在當刻懷疑患者患上白血病，經檢查後發現其白血球指數超出常人數十倍，才能對症下藥，並感嘆眼科其實也能「救命」。

談及得獎感言，謙虛的她表示獎項反映團體共同努力及協助，並直言盼能夠將技術達致薪火相傳，救助更多病人。