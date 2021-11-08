專家稱疫苗保護力非百分百　接種後需時激發抗體水平

梁子超強調疫苗的作用是減少染上新冠肺炎的風險，並非絕對能預防感染。

本港專家日前建議市民即使首兩針是打由內地生產的科興疫苗，第3針可轉打由內地及德國合研的復必泰疫苗，以獲得更高抗體水平。但昨日輸入個案患者第3針混打復必泰疫苗後仍感染變種病毒。醫生指，接種疫苗並非絕對預防感染新冠肺炎，又指變種病毒令疫苗防禦能力「打了折扣」。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，接種疫苗並非絕對能預防感染新冠肺炎，其保護力「並非100%」，強調疫苗針對的是減少新冠肺炎的感染風險，以及患上嚴重疾病的可能性。

梁舉例指，英國疫情比香港嚴重逾萬倍，但在英國打齊針只能減低患上新冠病毒的可能，因此本港必須做好檢疫措施。

他相信冬季時歐洲疫情只會更嚴峻，建議市民如非必要勿前往高風險國家。他建議本港應提供有限度來港人士檢疫配額，以免人群在冬季蜂擁而至。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦承認，疫苗的防禦能力在變種病毒下「打了折扣」。他又指，昨日輸入個案患者雖然接種第3針，但可能未夠時間激發其抗體水平，或是導致其確診的原因。

被問到本港市民若打3針後對變種病毒的防禦能力，許引用巴西數據指，不論是打復必泰疫苗或科興疫苗，均能有效刺激抗體水平及T細胞免疫反應。