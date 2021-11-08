東方日報A1：輸入個案染變種　打齊3劑仍確診

中港兩地封關持續近兩年，百業蕭條，港府為爭取早日通關救市，本周四起將展開第3劑新冠疫苗接種計劃，讓全港約186萬名優先群組人士免費接種。惟第3針尚未開打已傳來不利消息，本港昨新增一宗輸入個案，該男患者抵港前已在英國接種3針不同藥廠生產的新冠疫苗，但仍感染變種病毒。學者指，本港自新冠疫苗開打以來，疫苗防疫成效及安全性屢受質疑，現時出現打齊3針仍確診的新個案，難免再打擊市民接種信心，擔心會為中港通關再添變數，促請當局勿將通關的所有籌碼都押在疫苗上，必須做好外防輸入，堵塞防疫漏洞。

衞生署衞生防護中心公布本港昨錄得一宗輸入個案，累計確診增至12,369宗。該56歲男患者上周一從英國乘編號BA027航班抵港，在香港東涌福朋喜來登酒店檢疫，並於上周四開始發病，測試證實其感染L452R變種病毒株。

中心指，該男患者在英國已接種3劑新冠疫苗，分別是於今年2月13日及4月27日接種兩劑由英國研發的阿斯利康疫苗，以及於上月31日接種一劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。換言之，該男患者即使打齊3針兼且「溝針」，仍難敵變種病毒，最終染疫。

適逢本港本周四起亦開打第3針疫苗。約186萬名優先群組市民，即免疫力弱病人和較高感染風險人士，即日起可預約到社區疫苗接種中心、公共醫院疫苗接種站、醫管局轄下選定診所，或經私家醫生等途徑打針。專家早前建議他們第3針疫苗應接種復必泰，但政府亦容許市民自行選擇第3針接種何款疫苗，以及「溝針」與否。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，本港即將開打第3針，但此時爆出打齊3針仍確診的消息，可能影響市民補針意欲，他預料預約接種數字將放緩，甚或有人「甩底」不打針。他指，港府爭取中港恢復免檢疫通關多時，現時稍見眉目，擔心事件會為通關再添變數。

陳又稱，不同專家均引述外國及本地數據，接種第3針可減低感染後出現重症或死亡風險，惟會否感染病毒則無必然關係；此外，過往研究指疫苗接種半年後，抗體逐漸減弱，長遠市民仍或需補針，「3針都唔夠」。他認為港府不能「一味谷針」，通關關鍵是外防輸入必須滴水不漏，建議盡快取消豁免人士免檢疫安排堵塞漏洞；其次是盡早採用內地認可、具追蹤功能的健康碼制度。

公務員事務局局長聶德權昨表示，打第3針未必與通關直接掛鈎，但肯定會有考慮，他相信將來前往內地必須接種疫苗，而只打兩針的市民保護力不足，他希望市民配合接種。至於是否打齊3針才能過關，他稱屆時才清楚具體要求，但指必須要減少內地公共衞生風險才可通關，若港府在合適時間建議市民打第3針，市民配合亦很重要。

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