傳內地提嚴苛熔斷機制　一宗不明個案須煞停通關

港府正爭取12月與內地進行小規模通關，行政長官林鄭月娥今日（8日）接受報章訪問表示，初期不能要求內地大規模開放所有省市讓港人進入，料只開放廣東省讓港人免檢疫前往，因此與深圳接壤的陸路口岸或港珠澳大橋或成首批通關口岸。她又指探親、奔喪，商務需要者獲優先通關，跨境學童因人數太多，或不列入首批免檢疫名單。

林鄭又指，通關有一定條件，包括要完成新冠疫苗接種、持無染疫證明及使用「安心出行」並提交行蹤紀錄，以及進入內地後要轉用健康碼等，港人屆時或需要內地手機號碼作為追蹤聯繫。她又指準備將「安心出行」安排擴展至更多地方，明白有些市民認為自己不會到內地但又要強制使用而感不滿，但他指為公眾利益著想，需要少數服從多數。

此外，有傳港府與內地專家舉行視像會議時，內地當局在會上曾提出嚴苛的通關條件，包括初期每日通關配額不能多過1,000名，以及要求設極嚴謹的熔斷機制，例如提出有一宗本地確診，會要叫停通關。有傳港府認為相關條件太嚴苛，會繼續與內地磋商。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，若內地在通關初期以較嚴格條件設熔斷機制，屬可以理解，因本港並非如內地般，一有確診個案便實施小區封區。他又指有關要求與澳門目前做法相同，當地亦是當有一宗不明源頭的本地個案，便會觸發該機制暫停免檢疫通關安排。何又認為，本地在「清零」情況下，可有序地恢復戶外活動，例如演唱會，若參與者需完接疫苗接種及使用「安心出行」，可再放寬參與人數。

有商界建議可趕在明年1月通關，指疫情至今商界都未能回內地廠房處理業務，若在農曆新年前通關，可方便工廠處理支薪及趕貨問題。商界又指廣東省有逾2萬間港資企業，加上金融、法律及保險從業員及跨境學童等，希望每日配額能有1,000至2,000個，並建議優先開放落馬洲及羅湖兩個陸路口岸。