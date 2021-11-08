政府擬加密未接種疫苗公務員自費檢測　工會代表：或有人因此打針

港府繼續「谷針」，政府代表昨指正考慮加密未接種新冠疫苗的公務員的自費檢測頻率至每周1次。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今(8日)在電台節目中指，政府增加檢測頻率，不但加大自費檢測員工開支，同時需要利用額外工餘時間，梁籌庭相信有部分人，會因新措施而選擇接種新冠疫苗。

對於政府考慮收緊檢測要求，梁籌庭又指作為僱員很難抗拒，但他希望政府可以體諒有特殊需要的員工，選擇暫不接種疫苗，但或者能獲得醫生證明，舉例如孕婦會擔心接種新冠疫苗後，會影響胎兒。

現時所有政府僱員包括公務員、非公務員合約聘請的全職或兼職的政府僱員，不論其職務、工作性質、地點，若未接種第一劑新冠疫苗者，必須每2星期在社區檢測中心進行檢測，檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本，同時容許「以接種疫苗取代定期檢測」安排。

公務員事務局長聶德權昨指，現時新冠疫苗首劑接種率是68.9%，距離要達到群體免疫的7成目標「似近還遠」，政府或要求加密未打針的公務員的自費檢測頻率，由2周1次提高至1周1次，希望私人企業亦會跟從。