擬放寬強拍門檻及轉移地積比　港府直言邁入官商合作時代

政府指會在舊區重建上，促進放寬強拍門檻及轉移地積比。

香港房屋問題嚴重，港府今日(8日)向媒體透露，政府會在舊區重建上，促進放寬強拍門檻及轉移地積比，當局大體上會同意發展商在收購後封內街、轉移地積比，意味政府向發展商「大開綠燈」。

政府指出，市建局在「油旺研究」內提及地積比轉移、整合街區發展等工具，有關規劃及地政手段亦適用於發展商，又指將來市建局完成深水埗、荃灣舊區規劃後，會讓地產商「入場一齊做」。當局續稱，舊區重建將可以較快速度供應私人房屋，政府會扮演「促進者」角色，放寬強拍門檻及轉移地積比，又指政府大體上會同意發展商在收購後，封內街、轉移地積比。

對於外界看政府與發展商合作，港府表示並非每次都用「地產霸權」或「官商勾結」抹黑，香港進入新布局或新時代，容許官商合作建設、營商可賺錢之餘，市民有好生活，政府亦樂意配合，並透露當局現時已接獲4至5宗土地共享計劃申請，可早日釋放在指定生態敏感地帶以外，且非坐落於政府發展研究範圍的私人土地的發展潛力。

對於基建發債，政府指傾向不會就「北部都會區」整個項目發債，認為若港鐵成為承辦商，可自行發債融資來興建新界北5條鐵路項目，未必需要立法會批出公帑，但就「明日大嶼」項目則指發債機會很高，因有聲音認為項目可增加大量土地等，但強調現時未到落實階段，料仍需1至2年時間來釐清方向。