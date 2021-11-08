六旬漢接種科興後死亡續訊　專家證人排除疫苗導致心臟病發

63歲消防工程顧問公司東主李宇根今年2月接種首劑科興疫苗、於2天後死亡，死因庭今天（8日）繼續就事件展開研訊。心臟科專科醫生周慕慈以專家證人身份作供，指死者早於2015年已出現心肌梗塞、2017年已確診冠心病。周排除接種疫苗是導致死者心臟病發的起因，認為注射疫苗與其死亡無直接關係。

周醫生根據死者生前的心電圖檢查指出，死者在2015年及2021年的心電圖有變化，似乎他在這兩年曾經出現心肌梗塞。但死者在離世當日並無出現突發性心肌梗塞，因當時的心電圖顯示死者並無片段性上升及肌肉酵素上升，周推斷死者應在離世前兩至3星期出現心肌梗塞，並因突發性心臟衰竭入院。

死因裁判官問周醫生，接種疫苗會否令心肌梗塞併發症惡化，周指死者本身的病情嚴重，已有足夠理由引起併發症，認為裁判官指的情況極不可能出現，但亦不能完全排除其可能性。裁判官又問周，死者可能不夠了解自己的身體狀況，他不知道自己當時患心肌梗塞，也可能以為自己有定時服藥，以為病情受控，便去接種疫苗。周表示「好難答假設性問題」，但理論上，自2017年起應有很多人曾經告訴死者有冠心病，故死者不可能不知道自己有心臟問題。

周又引述兩份有關科興疫苗接種的對照實驗報告，顯示接種較高劑量的疫苗人士會出現較多輕微反應，而接種疫苗的人士出現反應的機會高於接種安慰劑的人士。但實驗結果反映接種者普遍只會感疲倦、頭痛、肌肉痛等等，「敏感喺好少好少」。不過周承認兩份實驗報告有限制，未必能反映長者或嚴重長期病患者的情況。

案件編號：CCDI-182/2021