被叫「鬼佬」兼架空工作後解僱　前外籍工程主管告禮頓歧視

禮頓建築(亞洲)的1名外籍前僱員，指稱在禮頓-中國建築聯營的將軍澳藍田隧道項目，負責爆破工作期間遭受一連串敵視歧視，不但遭人貶損稱呼「鬼佬」，期間又從上級處聽聞中國建築的人質疑多「鬼佬」參與項目，及不欲聘請非中國人的爆破工程師等，他最後更被架空工作，當他提出投訴時卻遭到解僱。該前僱員2018年入稟區院，控告禮頓違反《種族歧視條例》，要求禮頓賠償其收入損失及情感傷害共20萬港元，並作出書面道歉，案件今(8日)於區院開審。

申索人今出庭作供，表示當年為上述隧道項目的爆破工程主管，並於2017年1月28日至2月12日放假，惟他復工後才知道上司及同事在他放假期間曾開會，但卻沒有知會他，上司更繞過他指派其1名下屬處理爆破事宜，其下屬更自行向承建商發電郵詢問事項等。申索人認為他身為爆破組主管，有責任處理相關事務，故應被知會。

惟答辯方卻質疑其同事開會期間，他正休假，而其下屬獲指派處理工作，發送電向承建商詢問乃正常舉措，又質疑申索人不協助及詢問下屬，卻直接向上司投訴，指其行為不合理及不負責任。答辯方又指申索人並沒有理據作出指控，他認為遭受種族歧視只是他自己的臆測。但申索人不同意答辯方所指。

案件編號：DCEO 16/2018