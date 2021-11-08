6.4集結案續審　鄒幸彤不同意當晚市民都是參與支聯會集會

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，去年6月4日不理警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園六四事件31周年的晚會會場外現身，因而被檢控。黎智英、鄒幸彤及何桂藍3人否認煽惑他人參與，以及明知而參與未經批准集結等兩罪。案件今（8日）於區院續審，鄒幸彤繼續自辯。

控罪指，黎智英和鄒幸彤於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。鄒幸彤和何桂藍另被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

鄒幸彤接受控方盤問時，表示不同意當晚聚集維園的市民都是參與支聯會的集會，因為有人舉起支持香港獨立的旗幟，以及叫喊相關政治口號。控方質疑，李卓人用擴音器宣言時，使用「我哋」、「在場朋友」等字眼。鄒解釋當日支聯會呼籲市民在香港不同地方，一起進行六四悼念，故「我哋」並不是指維園內的人。控方又指，近年紀錄指有約10萬人出席六四集會，若以維園足球場等設施的面積來計算，空間不足以保持社交距離以防疫。鄒反問控方數據的來源，指警方公布的參與人數應是不足10萬。

案件編號：DCCC 857-889、891、893/2020