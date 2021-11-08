教大男生襲警罪上訴　高院指案中就擒或非同一人　將押後書面裁決

20歲教育大學男學生被指前年9月「開學日」時在港鐵樂富站滋擾港鐵列車服務及襲警，他於去年底承認1項公眾妨擾罪，經審訊後被裁定1項襲警罪成，並就該2罪被判入勞教中心。該男學生不服定罪並提出上訴，高院原訟庭今日(8日)經開庭聆訊後決定押後作書面裁決。高院法官張慧玲指，呈堂片段見不到涉案警員所指該男生曾衝前撞向他的情況，有機會影響法庭接納其證供的可信性，加上張官又發現原審裁判官屈麗雯可能認錯了另一名黑衣人是該男生，從而影響了裁定。

本案上訴人賈雲龍早前承認1項公眾妨擾罪但否認兩項襲警罪，經審訊後被裁定其中1項襲警罪成。控罪指賈於2019年9月2日，連同其他人士在樂富港鐵站作出妨擾港鐵列車服務的滋擾行為，及在上述日子及地點襲擊警員A。賈原本就定罪及刑期均提出上訴，但賈已完成勞教中心的刑期，故撤銷刑期上訴並獲法官接納。

張官於上訴開庭時先向控辯雙方確認呈堂的2段新聞片段均沒有拍刑到涉事警員指賈在距離5至10米衝前再撞向他。控方代表解釋片段只拍到警員稱被撞後的情況不代表沒有發生。不過，張官指當時情況混亂，警員有記錯亦不出奇，新聞片段則為最獨立的證據，並指：「影唔到就好大機會記錯」。

張官又指，留意到原審裁判官指其中一段片段，拍到警方追着1名黑衣人並指該人就是賈，從而指片段拍攝前可能已出現襲擊事件。但張官指該片段所見，其後被警方制服戴着面巾的賈，明顯與片段開頭戴着綠色口罩的是另一人，質疑屈官認錯人可能會影響裁決。上訴方指原審時控辯雙方均無爭議過該黑衣人是否就是賈，是屈官自行看過片段後突然於裁決時提出此看法，認為此裁斷確有問題。

案件編號：HCMA 81/2021