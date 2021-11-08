調查指逾半企業擬在港設生產線　惟空間不足成最大挑戰

香港生產力促進局今日(8日)公布「香港再工業化研究」主要數據， 90%、37%及22%受訪企業分別以香港、內地及東南亞為目標市場，52%企業表示有計劃將生產線遷往或擴展至香港，惟面對沒有足夠空間建立自動化生產線、卸貨區空間不足、及樓底太低等挑戰。

調查於今年7月至9月訪問184間企業，集中研究香港較具潛力的3大行業，食品科技、健康科技及綠色科技「再工業化」發展的條件、可行性及所面對的挑戰。結果顯示，食品科技、健康科技及綠色科技分別有98%、74%及90%以香港為目標市場；分別有28%、49%及39%以內地為目標市場。

另外，半數企業表示對工業4.0有所認識。58%受訪企業表示有投入研發，16%企業表示有計劃將研發遷往或擴展至香港；按行業細分，24%食品科技、23%健康科技及只有4%綠色科技受訪企業表示會將研發遷往或擴展至香港。吸引企業進行研發的關鍵因素：當地有高等教育機構(46%)、熟練的本地科研人才(37%)、鄰近生產設施(36%)，研發基礎設施(31%)、資助 (29%)及當地有研發集群/相關服務(27%)。

生產力局首席數碼總監黎少斌指，認識工業4.0的企業各佔一半，若未認識「再工業化」而具潛力的企業，能了解更多有關發展工業4.0技術及智能製造的優勢及可行性，相信會提升其考慮為企業升級轉型的信心，及支持傳統工業於這數碼年代可持續發展。

港大經管學院經濟學教授鄧希煒表示，隨着疫情後的新常態，加上地緣政治格局的變化和政府的新舉措，香港將得到更多機會轉型為科技和創新中心，可聚焦提升生產力及包容性發展，從而與區域創新生態系統融合。