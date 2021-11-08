環諮會今討論明日大嶼項目　政府料本月遞交3個環評報告

明日大嶼計劃討論終有眉目，環境諮詢委員會今(8日)午就中部水域人工島的顧問研究進行討論，根據土木工程拓展署及規劃署向環諮會提交的文件指，人工島又會以「城郊共融」為理念，由排水渠至廢物管理，亦會加入智能、碳中和等元素，同時配合港府2050碳中和願景。文件中指現時人工島料需填海1000公頃，惟最終實際數字仍有待研究後才確定。文年又指由於中部水域人工島涉龐大範疇，將會分開遞交3個環境影響評估報告，料會於本月內遞交。

文件中指政府在2018年施政報告中公布明日大嶼計劃，人工島目標是成為一個「都市化、宜居、迎接新時代」的社區，人工島將會是個多元社區，料會興建15至26萬個單位，可容納40至70萬人居住。為配合《香港2030+》的最終報告，人工島單位面積比現時公屋、私樓大10至20%，人均休憩用地增加至3.5平方米。另又會建立15分鐘生活圈，並會把鐵路地下化，建立無車，或以步行、單車為主的社區。

另外，人工島亦會配合港府2050碳中和願景，大量使用可再生能源，高能源效益的設計，亦會興建綠色基礎設施，如水道、天台花園、大型公園等，並加入防風排水渠、廢物處理系統等，初步發展大綱圖會有一套可量度的關鍵績效指標。因項目龐大，署方決定把項目分成3個環評報告遞交，包括人工島填海的影響、連接港島與北大嶼山的交通、人工島上建設的影響，料在本月內遞交。

由於興建人工島涉其海域水流、船隻航行路線、水深、以及與迪士尼樂園簽署的契約限制，建築物周邊設有高度限制，故現時人工島的實際填海面積等仍有待研究，研究在今年6月開始，需時42個月，即3.5年。

就項目的整體造價，建築成本、賣地收入、經濟成本、初步現金流分析，文件指研究會交代更多細節，同時會討論「興建、營運與移轉」營運模式、鐵路住宅項目、發債等。明年將會就設計進行公眾參與，又會與環團商討報告。