俱樂部女僱員稱被上司性騷擾　平機會代入稟索償

一間私人俱樂部會所的前女活動統籌員，指稱在職期間遭男上司性騷擾，包括遭掃背、以胸部貼近她背部，又向她展露「變態」微笑，凝望她的雙腿與胸部，更曾在她被雨水淋濕身後，目不轉睛緊盯其胸部，令她感到惡心難受，最後因而辭職。她其後向平等機會委員會（平機會）投訴，平機會於上周五（5日）代表她入稟區域法院，民事控告前男上司違反《性別歧視條例》，要求對方書面道歉，及就情感傷害等賠償共9萬港元。

本案之匿名申索人，在入稟狀以「C」作代號，答辯人則是曾與她一同工作的男上司。申索書指，C於2018年4月至2019年7月在一間私人俱樂部任活動統籌員，答辯人則是營運經理。在2018年5月至翌年9月期間，C遭答辯人多次以身體碰觸，如她在茶水間，答辯人突然從後走近，並以手掃她背部及碰到其胸圍扣位置。當C質問答辯人為何這樣做時，答辯人就以被C形容為「變態」的微笑作回應。其後，答辯人又於工作期間，多次不必要地以胸貼近其背部、及捉住她的手。C覺得答辯人在測試其底線，更有一次答辯人在賓客面前以其胸緊貼她的背部，她須在賓客面前強忍眼淚。

除身體接觸外，答辯人更經常盯住其身體看，又會叫她走到面前讓他盯住，但沒有吩咐任何工作事情。在兩人交談時，答辯人亦不時盯住她的胸部及腿部。在2019年5月的一次游泳活動中，C工作期間遭大雨淋濕，她當時身穿白色制服及黑色內衣，期間見答辯人緊盯其胸部。C對答辯人的行為感到惡心，而有關行為持續逾年。

C曾向上司就事件投訴，亦書面向僱主投訴並報警，惟警方事後通知因證供不足而未有起訴答辯人。C因答辯人的行為，及不滿俱樂部的處理手法，最後在2019年6月辭職，並向平機會投訴。C及後得知，俱樂部曾就答辯人就對女同事行為不檢的事，向答辯人發出警告信，答辯人其後亦沒有繼續任職該公司。C指事件令她感到被冒犯，亦恐懼會再被性騷擾，因而影響她日後與他人的關係。

案件編號：DCEO 10/2021