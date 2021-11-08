送香腸到警校食堂　網上貼恐嚇訊息　送貨員罪成還押

送貨員去年2月獲遣派送一批司華力腸往香港警察學院食堂，途中他卻拍下訂單相片，再配上「我要你哋全部畢唔到業」的字眼，將相片放上社交平台。他早前就刑事恐嚇罪受審，今（8日）在東區裁判法院被裁定罪成。裁判官劉綺雲認為案情嚴重，拒絕辯方索取社會服務令報告的建議，下令將被告還押至11月24日判刑，期間只為被告索取背景報告。

21歲被告楊惠俊，被控於2020年2月12日在香港，威脅會使警察學員的人身遭受損害，意圖使他們受驚。裁判官裁決時指，所有控方證人均誠實可靠，反之，被告的解釋卻不可信。被告一方面聲稱心血來潮一時貪玩，另一方面又承認自己不喜歡警察，兩種說法並不相符，認為被告是為了發洩不滿，才故意拍照，並放在「Instagram 」帳戶。

裁判官續指，被告寫上「我要你哋全部畢唔到業」，明顯意味着司華力腸被不當處理，顯然是有意圖威脅令警察學員不能畢業。而被告的帳戶擁有超過400名追蹤者，人數眾多，被告必然知道追蹤者會把貼文轉發給其他人，當中會包括警察學員，從而令他們知悉及擔心健康，故認為被告的說話不是戲言，因此裁定他罪成。

案件編號：ESCC 2342/2020