香港大球場擬改建收身減規模　4萬座位縮至僅9000個

佔地約28公頃、香港歷來最大型的體育基建項目「啟德體育園」預計2023年下半年竣工，而據康樂及文化事務署提交區議會文件，政府計劃在啟德體育園落成後改建香港大球場，將現時4萬個座位，大減至僅9,000個，並加設環繞真草球場的長400米跑道，於沒有大型比賽活動時，開放予公眾跑步。而改建計劃的噪音和交通初步評估亦經已完成，指工程符合環保署對噪音的要求，運輸署審閱後亦未有反對。

當局指出，改建後的香港大球場主要讓本地團體及學校舉辦體育活動，而有關活動之交通高峰時期並不會與平日的交通繁忙時間重疊。而顧問以現場環境噪音作為基礎，模擬評估1.8萬人座位及9,000人座位的運動場所衍生的噪音，評估指在9,000人座位之運動場上，增設一系列的減低噪音措施及隔聲屏障後，可符合環保署對噪音的相關要求。

此外，香港大球場改建後，將繼續保留符合國際標準的真草球場，供足球及欖球比賽之用，並加設符合國際標準的田徑比賽設施，包括環繞真草球場長400米的跑道。至於在沒有比賽或大型活動時，則會開放予市民和團體訂場進行足球、欖球、田徑訓練等活動，而跑道亦開放供公眾跑步。

文件顯示，香港大球場改建後擬提供設施，包括約9,000個座位的固定有蓋看台；多用途會議室、傳媒中心、洗手間、更衣設施、救護室、藥檢室、育嬰室等；公眾停車場提供不少於現時50個泊車位予私家車(包括無障礙泊車位)、電單車等使用。

康文署續指，現時港協暨奧委會及47個體育總會/團體的辦事處，均設於與香港大球場毗鄰的奧運大樓，惟現時奧運大樓空間不足，將於為香港大球場改建進行技術可行性研究時，考慮為港協暨奧委會及各體育總會提供更多辦公空間。康文署將委託建築署展開技術可行性研究，並會適時向體育界及各持份者進行諮詢。