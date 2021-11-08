煽動杯葛立會選舉涉違法　鄧炳強點名轟許智峯「叫人衝、自己鬆」

保安局局長鄧炳強今(8日)點名批評，正被香港警方通緝的前民主黨議員許智峯等人，在社交網站發貼，煽動香港市民杯葛抵制2021年立法會換屆選舉，在選舉當日投白票，他們的行為或已觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》。鄧又批評「走佬」外國的通緝犯及流竄海外的反中亂港分子，「叫人衝、自己鬆」行為卑劣，呼籲市民切勿參與不法呼籲或轉載相關違法內容。

鄧炳強在網誌中表示，最近有「走佬」外國的通緝犯及流竄海外的反中亂港分子，包括許智峯等人，煽動市民杯葛選舉，或已觸犯相關法例，強調任何人在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，包括向公眾作出任何形式的通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出，皆屬違法，可判處監禁3年及罰款20萬港元。

鄧指出，這些破壞選舉的違法行為，亦有可能干犯《香港國安法》相關條文。他又炮轟死心不息意圖「攬炒」香港的破壞分子，犯法之後，為逃避法律責任，公然「走佬」棄保潛逃，無恥地乞求外國庇護，更點名提到許智峯在香港涉嫌干犯最少「9宗罪」而被檢控， 他不但欺騙法庭以獲批准離開香港，亦用諸多藉口為自己卸責，「是羞恥、虛偽的懦夫行為，亦令家人蒙羞」。

鄧指，《香港國安法》實施後香港由亂變治，社會秩序重回正軌，但仍要時刻保持警覺，慎防反中亂港分子再生事端，危害國家安全和破壞社會安寧。他又留意到，社會上仍有少數激進分子死心不息，透過潛移默化的「軟對抗」方式，包括媒體、影片、刊物、文化藝術甚至網絡遊戲等，煽動及鼓吹暴力，挑起對國家和特區政府的憎恨，籲市民必須對此高度提防。